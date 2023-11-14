AB Konseyi onayladı. Schengen vizesi "dijital" olarak verilecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, gerçekleştirdiği toplantıda Schengen vizesi için dijitalleşmeyi öngören tasarıyı onayladı. Schengen başvuruları internetten yapılacak, vizeler dijital olarak verilecek.

İspanya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı bünyesinde yapılan toplantıda Schengen vizesi için dijitalleşmeyi öngören tasarıya onay verildi. Buna göre Schengen vize başvuruları internetten yapılacak, vizeler dijital olarak verilecek.

AB Konseyi’nde toplantılara başkanlık eden İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska Gomez yaptığı açıklamada, yeni alınan karar sayesinde hem AB vatandaşları hem de Schengen bölgesine gelmek isteyen turistler için büyük bir kolaylık sağlanacağını belirtti.

İLK BAŞVURU KONSOLOSLUKTA OLACAK

Gomez, “Bir AB vize platformu kurulacak. Birkaç istisna dışında Schengen vize işlemleri bu platformdan yürütülecek. Bu platformda ilgililerin bilgileri, dokümanları bulunacak ve vize harç ödemeleri yapılabilecek.

Bir kişi konsolosluğa sadece ilk kez ve sistemde kayıtlı değilse gidecek, sonrasında başvurularını dijital platformdan yapabilecek. Mevcut vize etiketlerinin yerini ise dijital barkod sistemi alacak” ifadelerini kullandı.

KARAR TEKNİK ÇALIŞMA ARDINDAN YAYIMLANACAK

AB Konseyi'nde alınan karara rağmen uygulama hemen yürürlüğe girmeyecek. Teknik çalışmaların tamamlanması sonrası kararın AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanması ve 20 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

DİJİTAL CÜZDAN HAZIRLIKLARI

Avrupa Birliği (AB) kurumları, kişilerin kimlik, ehliyet, reçete, bilet ve banka hesabı bilgilerini yükleyebileceği dijital cüzdan oluşturulmasında anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve akıllı telefonlarda kullanılabilecek dijital cüzdan çıkarılmasına ilişkin düzenlemede anlaşma sağlandığını duyurdu.

Buna göre, AB ülkeleri, vatandaşlarına güvenli dijital cüzdan imkanı sunacak.

Dijital cüzdanlar, kişilerin ülkesindeki kimliğine bağlı olacak, cüzdana kimlik, ehliyet, diploma, banka hesabı, reçete, uzmanlık sertifikası ve seyahat bileti eklenebilecek.

Dijital cüzdanla başka tanımlama yöntemleri kullanılmadan çeşitli kamu ve özel hizmetlerden faydalanılabilecek. Cüzdandaki veriler bütün AB ülkelerinde tanınacak.

Cüzdan, kullanıcının kişisel verileri paylaşıp paylaşmama tercihine uyacak, kullanımı zorunlu olmayacak ve kullanmayanlara ayrımcılık yapılmayacak.

Dijital cüzdan düzenlemesi bu aşamadan sonra AP ve üye ülkeler tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.