AB, Lufthansa-ITA anlaşmasının rekabeti azaltacağı görüşünde

Kaynak: AA
AB, Lufthansa-ITA anlaşmasının rekabeti azaltacağı görüşünde
Avrupa Birliği (AB), Alman hava yolu firması Lufthansa'nın İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi ITA'nın hisselerinin bir kısmını satın almasını içeren anlaşmanın rekabete zarar verebileceğini bildirdi.

AB Komisyonu Lufthansa'nın girişimlerine "rekabete zarar verir" uyarısında bulundu. Lufthansa'nın İtalyan Hava Yolu şirketi ITA'yı satın alma teklifine olumlu bakmadı. AB Komisyonu, satın alma teklifine yönelik rekabet soruşturmasında şirkete ve İtalya Ekonomi Bakanlığına yöneltilen resmi suçlamalar nedeniyle yazı yolladı.

Komisyona göre satın alma girişimi, İtalya içi ve dışı yolcu taşımasında rekabeti kısıtlayacak. Komisyon yaptığı açıklamada, satın almayla fiyatların artabileceği ve hizmet kalitesinin düşebileceği endişesinin taşındığı belirtildi.

Avrupa Birliği Komisyonu, ayrıca, Lufthansa'nın transatlantik rotalarda büyük firmalarla iş birliğine gitti ve bu durumun rekabete zarar vereceği vurgulandı.

Açıklamada, satın almayla ITA'nın Milan Havalimanı'ndaki rakiplerinin hizmet sağlamasını zorlaştırabilecek konuma gelme ihtimali olduğu belirtildi.

Bu aşamadan sonra, Lufthansa ve İtalyan hükümeti 26 Nisan'a kadar rekabet endişelerini azaltacak tedbirler sunabilecek.

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