AB mahkemesi, Lufthansa'ya verilen yardıma onayı iptal etti

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, Almanya'nın hava yolu firması Lufthansa'ya verdiği 6 milyar avroluk kamu yardımına onay kararını iptal etti.

AB mahkemesi, Lufthansa'ya verilen yardıma onayı iptal etti

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Ryanair ve Condor'un AB Komisyonu'na karşı Lufthansa'ya verilen desteklere onay nedeniyle açtığı davayı karara bağladı.

AB mahkemesi, salgın sürecinde Lufthansa'ya sağlanan 6 milyar avroluk Alman devlet yardımının onaylanmasının iptaline hükmetti.

Kararda, "Genel Mahkeme, Komisyonun, Kovid-19 salgını bağlamında Almanya tarafından 6 milyar avro tutarındaki Lufthansa'nın yeniden sermayelendirilmesini onaylama kararını iptal etti." ifadesi yer aldı.

Mahkeme, iptal gerekçesini AB rekabet kurumu olan Komisyonun söz konusu kamu yardımını onaylama kararındaki hatalara bağladı.

Kararda, Komisyonun Lufthansa'nın ihtiyaçlarının tamamı için piyasalardan finansman sağlayamayacağı görüşünün yanlış olduğu, Lufthansa'nın hisselerini mümkün olan en kısa sürede geri almaya teşvik eden bir mekanizma talep edilmemesi ve piyasada etkin rekabetin korunmasını sağlamayan çeşitli taahhütler alınmamış olması gerekçe gösterildi.

AB Komisyonu, 2020 yılında Almanya'nın mali sıkıntı yaşayan Lufthansa'ya 6 milyar avro mali yardımını koşullu biçimde onaylamıştı.

Ryanair ve Condor, desteğin adil olmadığı gerekçesiyle AB'nin Lufthansa hakkındaki yardıma onay kararına itiraz etmiş ve hukuki süreç başlatmıştı.

Karar, bu aşamadan sonra hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

(AA)

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