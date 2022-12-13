AB mülteciler Türkiye'de kalsın diye 1.2 milyar Euro veriyor. Neden Türkiye'nin mülteci merkezi olduğu ortaya çıktı

Avrupa Komisyonu bugün, Türkiye'nin doğu sınırındaki sınır kontrolünü iyileştirmek için 220 milyon Euro'luk bir paketi kabul etti ve Türkiye'deki mültecilere desteğin sürdürülmesi için 2022'de kabul edilen toplam AB yardımını 1.2 milyar Euro'ya çıkardı.

EK BÜTÇENİN BİR PARÇASI

Bu bütçe temel ihtiyaçlar, savunmasız ve yoksul durumdakilere ekonomik yardım ve sınır yönetimi için. Bu fonlar, Avrupa Konseyi'nin ardından Haziran 2021'de açıklanan ve 2021 ile 2023 yılları arasında Türkiye'deki mültecilere yönelik AB yardımını sürdürmek için açıklanan ek 3 milyar Euro'nun bir parçasıdır.

Bu yıl kabul edilen 1,2 milyar Euro’yu aşan yardım paketi dört programdan oluşuyor:

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamındaki en önemli programlardan biri olan Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) kapsamında mültecilerin günlük temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik nakit yardımına devam etmek için 400 milyon € . İnsani destekten kalkınma yardımına geçiş stratejisinin bir parçası olarak, Acil Sosyal Güvenlik Ağı'nın dördüncü aşaması, işgücü piyasasına erişim için bağlantıları ve yolları güçlendirirken nakit yardımı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin Mülteciler için İstihdam Stratejisini ve Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Programını uygulayan projeler için 234 milyon Euro ayrılıyor. Bu yardım, diğer desteklerin yanı sıra mesleki ve beceri eğitimi sağlamak da dâhil olmak üzere, mültecilerin istihdam edilebilirliğini artırmaya odaklanacaktır.

En savunmasız durumdaki mültecilere (yaşlılar, engelliler vb.) nakit desteği sağlamaya odaklanan Tamamlayıcı Acil Sosyal Güvenlik Ağı programının sürdürülebilmesi için 381 milyon Euro ayrıldı.

SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN 220 MİLYON EURO

Türkiye'nin doğu sınırındaki ilave sınır kontrol önlemlerini desteklemek için 220 milyon € . Bu program, İran ve Irak sınırındaki yeni ekipmanların (gözetleme direkleri, kameralar, yıldırım sistemleri) yanı sıra sınır yönetimi teknolojilerinin kullanımı, göç hukuku, insani sınır yönetimi, temel haklar gibi konularda yetkililere eğitim verilmesini önemli ölçüde finanse edecektir.

TÜRKİYE DÜNYADA EN FAZLA MÜLTECİ BARINDIRAN ÜLKE KONUMUNDA

Türkiye, 2015 yılından bu yana yaklaşık 4 milyon mülteciyle dünyanın en büyük mülteci topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Buna 3,6 milyon kayıtlı Suriyeli mülteci ve diğer ülkelerden gelen 330.000 kayıtlı mülteci dâhildir. Türkiye, mülteci ve göçmenleri kabul etmeye, desteklemeye ve barındırmaya devam ediyor.

AB, 2015'ten bu yana Türkiye'deki mülteciler ve ev sahibi topluluklar için 9,5 milyar Euro'yu seferber etti. Buna, 2016 AB-Türkiye Bildirisi'nin önemli bir bileşeni olarak, AB bütçesinden 3 milyar Avro ve AB Üye Devletlerinden 3 milyar Avro ile Türkiye'deki Mülteciler için 6 milyar Avroluk Mali Yardım Programı dâhildir. Tesis kapsamından bugüne kadar 4,9 milyar Euro'nun üzerinde ödeme yapılmıştır.

Ayrıca 2020'de AB, Türkiye'deki mültecilere 535 milyon Euro'nun üzerinde köprü insani yardım fonu tahsis etti.

2021-2023 için Türkiye'deki mültecilere ve ev sahibi topluluklara AB desteğinin devam etmesini isteyen 24-25 Haziran 2021 tarihli Avrupa Konseyi'nin ardından, Komisyon, Temmuz 2021'de bir planın parçası olarak Türkiye'ye ek 3 milyar Avro tahsis edilmesini önerdi. Bölgedeki mültecileri desteklemek için daha geniş 5,7 milyar avroluk paket. Bu ek zarfın ilk 860 milyon avroluk kısmı 2021'de kabul edildi ve geri kalanı 2023'te taahhüt edilecek.

Komisyon, bu genel paketi, Birleşik Krallık temsilcilerinin huzurunda 8 Aralık'ta Brüksel'de toplanan Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Aracın 18. toplantısı vesilesiyle Üye Devletlere sunmuştur. Türk makamları ve Avrupa Parlamentosu'ndan gözlemciler.