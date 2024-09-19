AB Rus varlıklarını Ukrayna’ya aktarıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
AB Rus varlıklarını Ukrayna’ya aktarıyor

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya gönderilecek 160 milyon Euro yardımın 100 milyonunun dondurulan Rus varlıkları olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile ortak basın toplantısı düzenledi. AB ile Uluslararası Enerji Ajansı arasındaki mükemmel iş birliği için Birol'a teşekkür eden Von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

2 MİLYAR EURO DESTEK

AB'nin Ukrayna'nın enerji sistemini uzun vadede daha dirençli hale getirirken nüfusun acil ihtiyaçlarını karşılamayı da hedeflediğini belirten Von der Leyen, Ukrayna'nın bu kış için 17 gigavatlık enerji kapasitesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bu nedenle enerji altyapısına yönelik onarım, bağlantı ve istikrar eylemlerinin gerçekleştirilmesini öneren Von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

“Bu üç hedef önemli miktarda finansal destek gerektiriyor. Genel olarak, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın enerji güvenliğine verdiğimiz desteğin en az 2 milyar euro miktarında olduğunu tahmin ediyoruz.

100 MİLYON EUROSU RUS VARLIĞI

Bugün, bu kış için 160 milyon euro'ya yakın ek miktar ayıracağımızı açıklayabilirim. Bu barınaklar ve ısıtıcılar için 60 milyon euro'luk insani yardımı ve onarım çalışmaları ile yenilenebilir enerji için yaklaşık 100 milyon euro'yu kapsıyor. Bu 100 milyon euro, Avrupa Birliği'ndeki dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden karşılanıyor.

Çünkü Rusya'nın sebep olduğu yıkımın bedelini ödemesi tek doğru şey. Daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin bir kısmını Ukrayna'nın enerji altyapısına aktarmaya devam etmeliyiz”

Son Haberler
Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması
Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması
İSKİ’den 19 saatlik su kesintisi uyarısı! Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz’da oturanlar dikkat
İSKİ’den su kesintisi uyarısı: 3 ilçede 19 saat su yok
Türkiye'yi sarsan Sıla bebek olayında yeni gelişme! 13 yaşındaki şüpheliden kıskançlık itirafı
Türkiye'yi sarsan Sıla bebek olayında yeni gelişme! 13 yaşındaki şüpheliden kıskançlık itirafı
Tütün kaçakçılığında 1 kişi yakalandı
Tütün kaçakçılığında 1 kişi yakalandı
İranlı hackerlar, Trump’ın bilgilerini Biden’a gönderdi
İranlı hackerlar, Trump’ın bilgilerini Biden’a gönderdi