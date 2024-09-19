AB Rus varlıklarını Ukrayna’ya aktarıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile ortak basın toplantısı düzenledi. AB ile Uluslararası Enerji Ajansı arasındaki mükemmel iş birliği için Birol'a teşekkür eden Von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

2 MİLYAR EURO DESTEK

AB'nin Ukrayna'nın enerji sistemini uzun vadede daha dirençli hale getirirken nüfusun acil ihtiyaçlarını karşılamayı da hedeflediğini belirten Von der Leyen, Ukrayna'nın bu kış için 17 gigavatlık enerji kapasitesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bu nedenle enerji altyapısına yönelik onarım, bağlantı ve istikrar eylemlerinin gerçekleştirilmesini öneren Von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

“Bu üç hedef önemli miktarda finansal destek gerektiriyor. Genel olarak, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın enerji güvenliğine verdiğimiz desteğin en az 2 milyar euro miktarında olduğunu tahmin ediyoruz.

100 MİLYON EUROSU RUS VARLIĞI

Bugün, bu kış için 160 milyon euro'ya yakın ek miktar ayıracağımızı açıklayabilirim. Bu barınaklar ve ısıtıcılar için 60 milyon euro'luk insani yardımı ve onarım çalışmaları ile yenilenebilir enerji için yaklaşık 100 milyon euro'yu kapsıyor. Bu 100 milyon euro, Avrupa Birliği'ndeki dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden karşılanıyor.

Çünkü Rusya'nın sebep olduğu yıkımın bedelini ödemesi tek doğru şey. Daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin bir kısmını Ukrayna'nın enerji altyapısına aktarmaya devam etmeliyiz”