AB, Rusya'ya 16. yaptırım paketini onayadı

Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden saldırılarına karşı yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Polonya’nın AB Dönem Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, savaşın üçüncü yıl dönümüne denk gelecek şekilde, pazartesi günü yürürlüğe girecek olan 16. yaptırım paketi, Rusya'nın finansal ve ekonomik kaynaklarını daha da kısıtlamayı amaçlıyor.

Yeni yaptırımlar, Rusya’nın yaptırımları delmek için kullandığı “gölge filosu” olarak bilinen belirsiz mülkiyet ilişkilerine sahip gemilere odaklanıyor. AB yetkilileri, bu gemilerin Batı’nın uyguladığı petrol fiyat tavanını aşmak ve Ukrayna’dan yasa dışı tahıl taşımak için kullanıldığını belirtiyor. Ayrıca, bu gemilerin Baltık ve Kuzey Denizi’nde sabotaj operasyonlarında kullanılabileceğine dair endişeler bulunuyor.

Putin'den korkutan hamle. Rusya'nın gölge filosu Baltık Denizi'ne indi

AB’DEN RUSYA’YA KARŞI YENİ EKONOMİK KISITLAMALAR

Yeni yaptırım paketi kapsamında:

Rus alüminyum ve alaşımlarına geniş çaplı ithalat yasağı getiriliyor.

Rusya’ya, askeri amaçlarla kullanılabilecek drone kontrol ekipmanları, video oyun kontrol cihazları dahil olmak üzere belirli teknolojik ürünlerin ihracatı yasaklanıyor.

Kritik öneme sahip kimyasal maddeler ve sanayi ürünlerinin ihracatı kısıtlanıyor.

Swift sisteminden 13 Rus bankasının daha çıkarılması planlanıyor.

Sekiz Rus medya kuruluşunun AB’de yayın yapmasına yasak getiriliyor.

Rusya ile bağlantılı 80 kişi ve kuruluşun mal varlıkları donduruluyor ve AB’ye girişleri yasaklanıyor.

Rus gölge filosuna ait 73 gemi daha yaptırım listesine alınıyor.

Bu gemilerin kaptanları ve sahipleri de yaptırımlara tabi tutulacak.

Petrol fiyat tavanının ihlalinde rol oynayan Rus liman ve havalimanları ile yapılan işlemler yasaklanıyor.

RUSYA’NIN GÖLGE FİLOSU: GÜVENLİK VE EKONOMİK RİSKLER

AB yetkilileri, yaptırımlarla gölge filosunun hareket alanını daraltmayı hedefliyor. Özellikle Rus petrolünü yasa dışı şekilde taşımak için kullanılan ve çoğunluğu eski ve sigortasız olan bu tankerlerin çevresel riskler de taşıdığı belirtiliyor. Almanya'nın Baltık Denizi kıyılarında kayıt altına alınan hareketlilik, Avrupa'da güvenlik endişelerini artırıyor.

Ayrıca, NATO yetkilileri, Rusya’nın bu filosunu yalnızca ekonomik amaçlarla değil, stratejik sabotaj operasyonları için de kullanabileceğinden endişeli. Baltık ve Kuzey Denizi’ndeki veri kablolarına yönelik potansiyel tehditler nedeniyle, AB ülkeleri deniz güvenliği önlemlerini artırmayı planlıyor.

Polonya’nın AB Dönem Başkanlığı, yaptırımların temel amacının Rusya’yı caydırmak ve savaş finansmanını zorlaştırmak olduğunu vurguladı. 2024 yılı boyunca AB, yaklaşık 80 Rus gemisinin limanlara girişini yasaklamış ve Avrupa merkezli şirketlerin bu gemilere hizmet vermesini engellemişti. Yeni yaptırımlarla bu önlemler daha da genişletilecek.