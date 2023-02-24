Avrupa Birliği terör listesini uzattı

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB, terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlere finansal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımları öngören, aralarında PKK ve DHKP-C gibi 21 örgüt ile 13 kişinin bulunduğu listeyi 6 ay uzatma kararı aldı.

AB, ilk kez 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen terör saldırılarından sonra oluşturulan listeyi en az 6 ayda bir olmak üzere üye ülkelerle bilgi alışverişi yaparak düzenli aralıklarla gözden geçiriyor.

KENDİ YAPTIRIMLARINI UYGULADIĞI BİR MEKANİZMA BULUNUYOR

AB'nin terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulandığı ayrı bir yaptırım rejimi ile kendi yaptırımlarını uyguladığı bir mekanizması daha bulunuyor.

AB Konseyi, 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine almıştı. (AA)