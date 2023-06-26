AB, Ukrayna'ya askeri yardım için kullanılan fonu artırıyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri yardımlar için kullanılan fonunu 3,5 milyar avro daha artırarak, 12 milyar avroya çıkarma kararı aldı.

AB, Ukrayna'ya askeri yardım için kullanılan fonu artırıyor

Avrupa Barış Fonu adı verilen mali fonu artırma kararı, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı devam ederken alındı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, son olarak 20 Mart'ta artırılan fonun bir kez daha artırılmasının, AB'nin Ukrayna'ya yönelik askeri destek taahhüdünün işareti olduğu belirtildi.

Fon, Mart 2021'de AB'nin askeri ve savunma konularında ortak dış ve güvenlik politikalarını finanse etmek, AB üyesi olmayan ülkeleri veya uluslararası kuruluşları desteklemek üzere kurulmuştu.

Bütçe dışı bir fon olan mekanizma ilk kurulduğunda üst harcama limiti, 2021-2027 için 5,5 milyar avroydu. Fonun limiti, Mart 2023'te 8 milyar avronun üzerine çıkarılmıştı. Fona üye ülkelerin katkısı gayrisafi milli hasıla temelinde belirleniyor.

AB, Ukrayna dışında Mozambik, Gürcistan, Moldova, Bosna Hersek, Somali, Nijer, Moritanya, Lübnan ve Ürdün'e de bu fondan yardımda bulundu.

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