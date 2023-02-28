28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

11 Ülkeden nükleer iş birliği girişimi

Avrupa Birliği (AB) üyesi 11 ülke, nükleer enerji alanında daha fazla iş birliği yapmak konusunda anlaştı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 20:09
Takip Et

AB ülkeleri nükleer enerjide iş birliğini artıracak

11 Ülkeden nükleer iş birliği girişimi
+
Aa
-

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, dönem başkanı İsveç'in başkenti Stokholm'de bir araya geldi. Toplantı sırasında Fransa, Hollanda, Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Romanya, Slovakya ve Slovenya bakanları, nükleer enerji alanında iş birliğini güçlendireceklerine yönelik ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, nükleer enerji alanında araştırma, teknik bilgi paylaşımı, ortak standartlar belirlenmesi, nükleer endüstride iş birliğinin geliştirilmesi ve Avrupa'nın nükleer kapasitesinin artırılmasının ortak enerji politikasının önemli hedefleri olduğu belirtildi.

11 ÜLKE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Bakanların, ulusal nükleer sektörler arasında, tedarik zincirlerinde, eğitim programlarında, yeni projelerde ve mevcut santrallerin işletilmesinde daha yakın iş birliğini teşvik etmekte anlaştıklarına işaret edilen açıklamada, nükleer enerjinin iklim hedeflerini yakalama, elektrik üretimi ve enerji arz güvenliğinde önemli yeri olduğu kaydedildi.

Fransa'nın öncülük ettiği 11 ülkenin nükleer iş birliği girişime Almanya, İspanya, Avusturya ve Lüksemburg gibi ülkeler ise sıcak yaklaşmıyor. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
3
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
4
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
5
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
6
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
7
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿İran'ın güneybatısında 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İran'ın güneybatısında 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İran'ın güneybatısında 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Mearic suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Mearic suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Mearic suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Nuh suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Nuh suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Nuh suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Finlandiya, Rusya sınırında çit yapım çalışmalarına başladı
﻿Finlandiya, Rusya sınırında çit yapım çalışmalarına başladı
﻿Finlandiya, Rusya sınırında çit yapım çalışmalarına başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.