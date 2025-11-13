Portekiz, yeni göçmenlik politikasıyla dikkat çekiyor. Aylık en az 870 euro (yaklaşık 43 bin TL) pasif gelir sağlayan yabancılara, uzun vadeli oturum izni sunan D7 Vizesi programı devreye giriyor. Bu kapsamda Türk vatandaşları da dahil olmak üzere birçok milletten başvuru kabul ediliyor.

Emeklilik maaşı, kira veya temettü gibi garantili ödemelerle elde edilen gelirler, başvuru sahiplerine hem Portekiz'de kalma hem de çalışma imkanı tanıyor.

Maaş veya ticari kazançlar bu vize türüne dahil edilmiyor, sadece pasif kaynaklar geçerli.

Euro kuru baz alındığında 42 bin 708 TL'ye tekabül eden bu tutar, başvuru sürecini hızlandıran bir eşik olarak öne çıktı. Programa yönelik talepler geçen yıldan beri artarken, onaylanan başvurular arasında Türklerin de yoğun katılımı gözlemlendi. Bu vize, Portekiz'e yerleşenlere Schengen bölgesinde serbest dolaşım ve AB vatandaşlığına giden yolun kapısını araladı.

D7 VİZESİNİN YOL HARİTASI: ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru iki aşamalı bir yapı izliyor ve Artı33'ün detaylı incelemesine göre şu şekilde ilerledi:

1. Türkiye'den Vize Başvurusu: Portekiz Konsolosluğu veya AS Visa merkezleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Gerekli evraklar arasında şunlar yer alıyor:

En az 6 ay geçerli pasaport

D7 vize başvuru formu

Son 6 aya ait gelir belgeleri (kira, maaş, emekli maaşı vb.)

Portekiz’de konaklama kanıtı (kira sözleşmesi veya tapu)

Portekiz’de açılmış banka hesabı ve yatırılmış gelir teminatı

Vergi numarası (NIF)

Sabıka kaydı, sağlık sigortası (en az 30.000 € teminatlı) ve biyometrik fotoğraf

2. Portekiz’de Oturum Başvurusu: Vize onayı sonrası ülkeye gidilerek SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) ofisinde işlem yapılıyor. İlk izin 2 yıl süreyle veriliyor ve 3 yıl daha uzatılabiliyor. Beş yılın sonunda süresiz oturum veya vatandaşlık başvurusu mümkün hale geliyor.

D7 VİZESİNİN TEMEL ŞARTLARI

Pasif Gelir Eşiği: Başvuru sahibinden aylık minimum 870 euro düzenli gelir kanıtı isteniyor.

Aile Üyeleri İçin Ek Yük: Eş için gelirin %50'si, her çocuk için %30'u daha ekleniyor.

Finansal Gereklilikler: Portekiz banka hesabı ve NIF numarası önceden açılmalı.

Konaklama Kanıtı: Kira sözleşmesi, mülk tapusu veya uzun süreli rezervasyon zorunlu.

Adli ve Sağlık Koşulları: Temiz sabıka kaydı ve en az 30 bin euro teminatlı sağlık sigortası şart.

KİM BU VİZEDEN YARARLANABİLİR?

Program, belirli profillere hitap ediyor:

Emekliler ve düzenli emekli maaşı olanlar

Serbest çalışanlar ile dijital nomadlar

Kira, yatırım veya temettü geliriyle geçinenler

Avrupa'da uzaktan çalışmayı hedefleyen profesyoneller

Portekiz'in düşük yaşam maliyetleri, güvenli yapısı ve göçmen dostu yaklaşımı, onu Avrupa'da popüler kılıyor.

D7 VİZESİYLE KAZANILAN HAKLAR VE AVANTAJLAR

Başarılı başvuru sahipleri şu imtiyazlara erişiyor:

Portekiz'de ikamet, çalışma ve eğitim özgürlüğü

26 Schengen ülkesinde vizesiz seyahat

5 yıl sonunda Portekiz vatandaşlığı seçeneği

Aile birleşimi ve çocuklara ücretsiz eğitim

Ulusal sağlık sisteminden yararlanma

2025 yılı itibarıyla D7 Pasif Gelir Vizesi, yatırım yapmadan Avrupa hayali kuranlar için en pratik seçeneklerden biri olarak parlıyor. Aylık 870 euro barajını aşanlar, Portekiz'in sunduğu kaliteli yaşamı ve Schengen kolaylıklarını kapılarını aralayabiliyor.