Barrack, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Türkiye'deki vize randevularını önemli ölçüde iyileştirip kısaltıyoruz" dedi.

Barrack, açıklamasının devamında "sağlam güvenlik ve tarama standartlarını da sürdürüyoruz. Mülakatınızın tarihi aylar sonraysa, Ankara'da daha erken bir randevuya geçebilirsiniz.’’ ifadelerini kullandı.

ABD, dünya çapında vize başvurularının girildiği Küresel Vize Görüşme Bekleme Süreleri listesinde güncelleme yaptı. Önümüzdeki günlerde bazı ülkelerin vize trafiğinin hızlanması öngörülüyor.