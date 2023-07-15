Abası kelimesi ne anlama geliyor? Abası ne demek?

Abası kelimesinin Türk mitolojisinde anlamı nedir? İşte Abası kelimesinin anlamı...

Abası kelimesi ne anlama geliyor? Abası ne demek?

Abası kelimesi aparmak anlamı taşıyor. Yakut mitolojisinde ise kötü ruhlara verilen isimdir.

Abası, Orta ve Batı Türklerinde Albastı, Osmanlı metinlerinde Albız ismini alan bir Türk motifidir.

Abalar, tek gözlü, kel, tek ayaklı kötü, insanlara zarar veren ruhlardır.

Buk kelimesi benzerdir. Buk’lar kötü ruh demektir. Altay ve Moğol mitolojisinde Abası'lar ile eşdeğer olarak anılırlar.

Eski Moğolca ve Tunguzca Buk, endişe, kaygı gibi anlamlar taşır.

Moğolcada Bukınıd/Buhında kelimelerinin üzülmek, korkmak gibi anlamları vardır.

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