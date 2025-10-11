CHP’ye ardı ardına yapılan operasyonun ardından Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun 1 yıldan fazla ceza alması durumunda adaylığı tehlikeye düşecek. İmamoğlu dışında pek çok belediye başkanı da ya tutuklandı ya da soruşturmalar açıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş içinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konser soruşturmalarını gerekçe göstererek dün gece saatlerinde İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi. Yavaş’ın da bir yıl ceza alması durumunda adaylığı tehlikeye girmiş olacak.

ANKETLERDE YAVAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

CHP'de öne çıkan iki forvetine yapılan yargı baskısı göze çarpıyor. Bu operasyonların ardında ise 'anket' sırrı dikkat çekiyor. Aytunç Erkin'in Toplum Çalışmaları Enstitüsü verilerini paylaştı. Son ankette Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda muhalefetin olası adayları arasından sadece Mansur Yavaş’ın ilk turda yüzde 43.4 ile, yüzde 38.7 oy oranına sahip Tayyip Erdoğan’ın önünde yer aldı. İkinci tur seçimde ise Yavaş yüzde 47.9, Erdoğan yüzde 43.2 aldığı görüldü.

Gündemar’ın son anketinde ise Erdoğan karşısında Yavaş yüzde 16.18 puanlık fark attı. Yavaş yüzde 58,09 oy alırken Erdoğan yüzde 41.91 oy oranında kaldı. Pek çok anket firmalarında Yavaş'ın Erdoğan karşısında önde olduğu da görüldü.

"OPERASYONUN SIRRI BU MU?"

CHP'nin iki forvetinin de yargı baskısı altında kalmasının ardından anketlerdeki Yavaş üstünlüğünün akıllara ‘Operasyonun sırrı bu mu?’ sorusunu sordurdu.