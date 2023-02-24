ABB “Yemimiz yok. Hayvanlar yeterince beslenemiyor” diyen depremzedeye mısır silajı gönderdi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen, 10 ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açan iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinin Ericek köyünde besicilik yapan bir depremzedeyi ziyaret etmişti.

Kahramanmaraşlı depremzede, “Küçükbaş hayvanlar çok mağdur. Hayvanlarımız aç yani. Buraya gelen yemleri dağıtım yapıyorlar. Tam, net bir şekilde herkese vermiyorlar, organize edemiyorlar. Küçükbaş hayvanlarımız çok mağdur. Yem sıkıntısı büyük. Yemimiz yok. Ahırlar uçtu, çatılar uçtu, samanlıklarımız uçtu. Hayvanlarımız çok mağdur durumda yani. Zayiatımız büyük. Hayvanlar yeterince beslenemiyor. Su yok. Suyu da Göksun Belediyesi getiriyor buraya tankerle, onunla şu an ihtiyacımızı gideriyoruz” demişti.

ABB, ANKA Haber Ajansı’nın konuya ilişkin haberinin ardından, Ericek köyünde besicilik yapan depremzedeye bugün mısır silajı gönderdiğini açıkladı.