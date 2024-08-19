Abbas, Gazze'ye geçmek için İsrail'den izin istedi

Kaynak: İHA
Abbas, Gazze'ye geçmek için İsrail'den izin istedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi’ne geçmek için İsrail'den izin istedi.

Abbas, Gazze'ye geçmek için İsrail'den izin istedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Gazze Şeridi’ne Mısır yerine İsrail üzerinden geçişi için izin talebinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yakın zamanda Gazze Şeridi’ni ziyaret etmesi beklenirken, Filistin İsrail’den Abbas’ın Gazze’ye geçişi için izin istedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hüseyin el Şeyh’in dün İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'ye bir mektup gönderdiği ve Abbas’ın Gazze Şeridi’ne Mısır yerine İsrail üzerinden gitmesi için izin talebinde bulunduğu aktarıldı.

Haberlerde, Abbas’ın söz konusu talebin reddedilmesini beklediği ve bu ret talebini İsrail'i daha fazla eleştirmek için kullanacağı öne sürüldü.

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