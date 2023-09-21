ABB'den AKP'li İl Başkanı'nın Özel Halk Otobüsü iddialarına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın Özel Halk Otobüslerine gelir desteği ödemesinin yapılmadığına ilişkin iddialarına yanıt verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
ABB'den AKP'li İl Başkanı'nın Özel Halk Otobüsü iddialarına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Ankara Büyükşehir Teyit' isimli X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın Özel Halk Otobüslerine gelir desteği ödemesi yapılmadığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden bugün yaptığı paylaşımda, ABB ve Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Paylaşımında Özcan, "Özel Halk Otobüslerine gelir desteği ödemesi yapmayarak şu an vatandaşla özel halk otobüsü esnafımızı karşı karşıya getiriyorsunuz. Mansur Yavaş en pahalı 2. ulaşım hizmeti sunan ve aktarmayı ücretli yapan bir belediye olarak vatandaşı siz mi düşünüyorsunuz, komik olmayın..." dedi.

Özcan'ın iddialarına Ankara Büyükşehir Teyit isimli sosyal medya hesabı üzerinden yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "Eski dönemde böyle bir destek hiç verilmedi. Yeni dönemde verilen destek tutarı 200 milyon TL'yi buldu" ifadesi kullanıldı.

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ABB'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"VERİLEN DESTEK 200 MİLYON TL'Yİ BULDU"

"Özel Halk Otobüslerine gelir desteği ödemesi yapmayarak şu an vatandaşla özel halk otobüsü esnafımızı karşı karşıya getiriyorsunuz' iddiası yanlış. Doğrusu; eski dönemde böyle bir destek hiç verilmedi. Yeni dönemde verilen destek tutarı 200 milyon TL'yi buldu.

"ANKARA'YA 400 YENİ OTOBÜS KAZANDIRDIK"

Yeni dönemde ilk kez 2020 yılında olmak üzere, biniş ücretlerine fahiş oranda zam yapılmaması ve zorlu ekonomik koşullarda halkın yanında olunması amacıyla özel halk otobüslerine düzenli destek ödemesi yapıldı. Ankara'da 13 yılın ortalamasına göre otobüs biniş ücreti 1 dolar, yani bugünkü değeriyle 27 TL idi.

Yeni dönemde, zorlu ekonomik koşullarda halkın yanında olmak adına bu ücret 15 TL, yani 0,55 dolardır. Ücretler eski dönemde pahalı olmasına karşın 2013 yılından beri yeni otobüs dahi alınmamıştır. 400 adet yeni otobüs kente bu dönemde kazandırılmıştır.

"28 MAYIS'TAN BUGÜNE AKARYAKITA YÜZDE 110 ZAM YAPILDI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumu analiz edilmeden, Belediye Meclisi'ndeki muhalefet üyelerince kanuna aykırı olarak özel halk otobüsü işleticilerine fahiş oranlarda ve EGO'yu batıracak şekilde gelir desteği ödenmesi yönünde karar alındı. EGO’nun batmasını ve çalışamaz hale gelmesini hedefleyen karar veto edildi. Bu, Ankara halkının parasıdır.

28 Mayıs 2023 tarihinden itibaren akaryakıta yüzde 110 zam yapıldı. Esnafın çektiği zorluğu anlamakla birlikte çözümü T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek desteğin artırılmasıdır. Vatandaşlarımız, kanunla belirlenen ücretsiz taşıma hakkını kullanamaması durumunda Belediyemize Başkent 153 hattımızdan ulaşabilir. Kurallara uymayanlar hakkında kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır."

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