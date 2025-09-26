ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik 'konser' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik 'konser' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dans soruşturmasında tutuklama kararı!

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler şu şekildeydi:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A ve S.Ç.

Mahkeme, 5 kişinin tutuklanmasına ve 9 kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.