Dans soruşturmasında tutuklama kararı!

Kaynak: DHA
Dans soruşturmasında tutuklama kararı!

İzmir'de bir eğlence mekanında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.K. isimli kadın tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından dün, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

izmirde-eglence-mekaninda-cekilen-gorun-934340-277480.jpg

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K. ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

izmirde-eglence-mekaninda-cekilen-gorun-934342-277480.jpg

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.K. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

izmirde-eglence-mekaninda-cekilen-gorun-934341-277480.jpg

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, “Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden H.K. “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme” ve “Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek” suçlarından tutuklanmış, diğer şüpheli A.S. ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanmak üzere adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
CHP’nin kurultay davasında gerekçeli karar çıktı!
CHP’nin kurultay davasında gerekçeli karar çıktı!
Galatasaray'da gecenin kahramanı! Duvar ustası
Galatasaray'da gecenin kahramanı! Duvar ustası
ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama!
ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama!
Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 tutuklama
Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 tutuklama
Sivas’ta iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Sivas’ta iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı