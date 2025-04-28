ABD: 800’ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

Açıklamada, toplamda 800’den fazla hedefin vurulduğu ve yüzlerce Husi savaşçısının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SALDIRILARIN AMACI “SEYRÜSEFER ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YENİDEN TESİS ETMEK”

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyonların temel amacının denizlerdeki seyrüsefer özgürlüğünü ve Amerikan caydırıcılığını yeniden tesis etmek olduğu ifade edildi. Saldırıların kapsamlı istihbarat verilerine dayalı olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. “Rough Rider Operasyonu” kapsamında, aralarında Husi füze ve İHA birimlerinin üst düzey isimlerinin de bulunduğu çok sayıda liderin öldürüldüğü açıklandı.

HUSİLERİN ASKERİ YAPILARI HEDEF ALINDI

Yapılan açıklamada, saldırıların Husilerin askeri kabiliyetlerini doğrudan hedef aldığı ve bu çerçevede çok sayıda komuta-kontrol tesisi, hava savunma sistemleri, gelişmiş silah üretim merkezleri ve mühimmat depolarının imha edildiği belirtildi. Bu silah depolarında gemisavar balistik füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve mürettebatsız deniz araçlarının bulunduğu kaydedildi.

HUSİ SALDIRILARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

CENTCOM, düzenlenen saldırılarla birlikte Husilerin gerçekleştirdiği saldırılarda belirgin bir düşüş yaşandığını öne sürdü. Açıklamada, balistik füze saldırılarında yüzde 69, tek yönlü İHA saldırılarında ise yüzde 55 oranında azalma görüldüğü bildirildi. ABD’nin Ras İsa Limanı’nı hedef alan saldırılarla Husilerin ekonomik kaynaklarının da zayıflatıldığı ifade edildi.

“İRAN’IN DESTEĞİ OLMADAN SALDIRILAR DEVAM EDEMEZ”

Açıklamada, İran’ın Husilere verdiği desteğin devam ettiği iddia edilerek, “Husiler ancak İran rejiminin desteğiyle ABD güçlerine saldırmaya devam edebilirler” denildi. CENTCOM, seyrüsefer özgürlüğü sağlanana kadar operasyonel baskının artarak süreceğini belirtti. Devam eden veya planlanan saldırıların detaylarının ise gizli tutulacağı vurgulandı.

TRUMP’IN TALİMATIYLA BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, Yemen’deki İran destekli Husilere karşı büyük çaplı bir operasyon başlatılması yönünde orduya talimat verdiğini açıklamıştı. Trump, Husilerin Amerikan gemilerine, uçaklarına ve İHA’larına karşı şiddet içerikli saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek operasyonların gerekçesini açıklamıştı. Bu talimatın ardından CENTCOM tarafından Yemen’in çeşitli bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenlenmişti.