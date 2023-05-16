ABD açıkladı: İran ve Rusya askeri bağlarını güçlendiriyor

ABD'li yetkililer yaptığı açıklamada, Rusya ve İran'ın askeri işbirliğini genişlettiğine dair işaretler olduğunu söyledi.

ABD açıkladı: İran ve Rusya askeri bağlarını güçlendiriyor

Editör: Gülsüm Acıyan

ABD Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya ve İran'ın askeri işbirliğini genişlettiğine dair işaretler olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel gazetecilere verdiği demeçte, İran'ın "Rusya'nın en büyük askeri destekçisi olmaya devam ettiğini ve İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanması için top ve tank mühimmatı sağladığını" söyledi.

Patel, Ağustos ayından bu yana, "İran, Rusya'ya, başta Shahed türü olmak üzere 400'den fazla İHA sağladı ve Rusya, bu İHA'ların çoğunu Ukrayna'nın içindeki kritik altyapısını hedeflemek için kullandı" dedi.

Patel konuşmasının devamında, ''Bu işbirliğinin derinleşmesi sadece Ukrayna için değil, Rusya'nın komşuları, İran'ın komşuları ve genel olarak uluslararası toplum için bir tehdit ve tehlikedir'' ifadelerini kullandı.

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