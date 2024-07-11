ABD, Almanya'ya uzun menzilli silah konuşlandıracak

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD, Almanya'ya uzun menzilli silah konuşlandıracak

ABD yönetimi 2026 yılından itibaren Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandıracağını duyurdu.

ABD, Almanya'ya uzun menzilli silah konuşlandıracak

Washington yönetimin 2026'dan itibaren Almanya'ya Tomahawk stratejik seyir füzeleri dahil uzun menzilli silahlar konuşlandıracağı bildirildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

ABD ve Almanya hükümetleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silahların kalıcı olarak konuşlandırılmasına 2026 yılında başlayacağı duyuruldu. Uzun menzilli silahların SM-6 füzesi, Tomahawk stratejik seyir füzeleri ve şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlardan oluştuğu belirtildi.

Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı vurgulandı. Açıklamada, "Bu, ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına yönelik katkısını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

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