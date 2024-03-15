ABD Ankara Büyükelçisi Flake: Gazze'de Türkiye olmadan çözüm olmaz

MSNBC'de bir programa konuk olan ABD Ankara Büyükelçisi Flake, Türkiye’nin ABD ile ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyonu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısındaki tutumu hakkında değerlendirmeler yaptı.

Flake, "Kuzeyde Ukrayna'da savaş var, güneyde Gazze'de savaş var ve Türkiye tam ortada yer alıyor. Yüzde 97'si Müslüman olan bir ülke olarak Filistinlilere karşı derin bir yakınlık duydukları açık. Bu yüzden İsrail'in Gazze'ye girme konusunda yaptıklarını çok eleştiriyorlar." İfadelerini kaydetti ve Türkiye’nin garantörlük önerisini hatırlattı.

"Garantör olarak hareket etmeye ve kalıcı bir barış için diğer bölgesel ortaklarıyla birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade ettiler. Onlar da bizim gibi iki devletli çözümü destekliyorlar.” diyen Flake, “Türkiye gibi bölgesel güçler rol oynamadan Gazze'de çözüme ulaşmak zor." dedi.

"TÜRKİYE HER ZAMAN ÖNEMLİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Flake, ayrıca Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda takındığı tavra ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliğini desteklediğini belirten Flake, Ukrayna'nın Türkiye'den tedarik ettiği SİHA'ların savaşta çok önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Flake, "(Türkiye) Rus savaş gemilerini Karadeniz'den uzak tutmak için Montrö Sözleşmesi'ne başvurdu." açıklamasını yaptı. "Ukrayna'nın Karadeniz'den tahıl çıkarabilmesi için tahıl anlaşmasının müzakere edilmesinde ve esir takasında önemli bir muhatap oldular." İfadelerini kullanan Flake, Türkiye’nin Rusya’yla başta enerji sektörü olmak üzere ilişkilerinin bulunduğunu fakat Rusya'nın Türkiye üzerinden yaptırımları delmemesi konusunda da kararlılık gösterdiğini ifade etti.

"KONGRE, TÜRKİYE'YE 23 MİLYAR DOLARLIK F-16 SATIŞINI HEMEN GERÇEKLEŞTİRDİ"

Flake, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinden de bahsetti. "Dünyada rejimler değişebilir ama coğrafya değişmez. Türkiye her zaman önemli olmaya devam edecek." Diyen Flake, başta, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesine karşı çıkan ülkelerden biri olduğunu anımsattı.

Flake "Orada çözmeleri gereken bazı sorunlar vardı ve çözdüler. Daha sonra Kongre, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 satışını hemen gerçekleştirdi ki bu Türkiye'nin birlikte çalışabilir durumda kalması için önemli. NATO'da bizim dışımızdaki en büyük orduya ve en büyük hava kuvvetlerine sahipler." İfadelerini kaydetti.