ABD basını ortaya çıkardı: İsrail’e dev askeri sevkiyat

Kaynak: AA
ABD basını ortaya çıkardı: İsrail’e dev askeri sevkiyat
ABD yönetiminin kamuoyuna duyurmadan, İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve binlerce yeni güdümsüz bomba sevkiyatına onay verdiği ortaya çıktı.

Washington Post (WP) gazetesi, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı’ndan ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığını belirtti.

Biden yönetiminin söz konusu sevkiyatları daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı hatırlatılan haberde, bu sefer Kongre'ye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan yaptığına işaret edildi.

25 ADET F-35, BİNLERCE GÜDÜMSÜZ BOMBA SATIŞINA ONAY

Buna göre İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışına ABD yönetimince onay verildi.

2,5 milyar dolarlık satışa ilişkin ilk Kongre onayının 2008’de yapılan bir bildirime dayanması nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı bu sefer Kongre'ye ve kamuoyuna herhangi bir bildirim yapmadı.

ABD yönetimi, 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bombanın da gönderilmesini de onayladı.

Öte yandan pakette mühimmatlar da bulunuyor.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI GALLANT'IN ZİYARETİNİ MÜTEAKİP ONAY

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu hafta Washington'ı ziyaret etmişti. Söz konusu silah onaylarının, bu ziyaretin ardından gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

WP'ye konuyla ilgili değerlendirme yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz, koşula bağlamak gibi bir politikamız yok." ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi’ndeki bazı Demokrat isimler, yönetimin bildirimde bulunmadan İsrail'e silah göndermesini eleştirirken, Biden yönetimi ise "İsrail'in kendini savunma hakkına" atıf yapıyor.

İlgili Haberler
Gazze’de soykırım yaşanırken Türkiye’den İsrail’e silah mühimmatı satıldığı ortaya çıktı
İsrail BMGK'nın ateşkes kararını tanımadı. Gazze'de savaşa devam mesajı
Katliam yapan İsrail askerlerinin fındık fıstığının da Türkiye'den gittiği ortaya çıktı
İsrail, Filistinlileri yarı çıplak göçe zorlamış. Görüntüler ortaya çıktı
İsrail ABD'ye rest çekti. ‘Tek başımıza gireriz’
İsrail'le ticaret devam edenlerin hepsi MÜSİAD üyesi çıktı. Gazze'de yanan ateşe gemi gemi odun taşıyorlar
Son Haberler
10 gündür kayıptı, arazide gömülü halde ölü bulundu Yaşam
10 gündür kayıptı, arazide gömülü halde ölü bulundu
İstanbul'da 5 ilçenin anket sonucu açıklandı: AKP’nin kalesinde büyük sürpriz Gündem
İstanbul'da 5 ilçenin anket sonucu açıklandı: AKP’nin kalesinde büyük sürpriz
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem Gündem
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Adapazarı’nda balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Yaşam
Adapazarı’nda balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
AKP’li başkan adayı vaatler sıralayıp Afganlardan oy istedi: Danışmanlık vereceğiz, tüm Afganlar belediyede temsil edilecek Gündem
AKP’li başkan adayı vaatler sıralayıp Afganlardan oy istedi: Danışmanlık vereceğiz, tüm Afganlar belediyede temsil edilecek
Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak Yaşam
Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak