ABD basını ortaya çıkardı: İsrail’e dev askeri sevkiyat

Washington Post (WP) gazetesi, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı’ndan ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığını belirtti.

Biden yönetiminin söz konusu sevkiyatları daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı hatırlatılan haberde, bu sefer Kongre'ye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan yaptığına işaret edildi.

25 ADET F-35, BİNLERCE GÜDÜMSÜZ BOMBA SATIŞINA ONAY

Buna göre İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışına ABD yönetimince onay verildi.

2,5 milyar dolarlık satışa ilişkin ilk Kongre onayının 2008’de yapılan bir bildirime dayanması nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı bu sefer Kongre'ye ve kamuoyuna herhangi bir bildirim yapmadı.

ABD yönetimi, 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bombanın da gönderilmesini de onayladı.

Öte yandan pakette mühimmatlar da bulunuyor.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI GALLANT'IN ZİYARETİNİ MÜTEAKİP ONAY

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu hafta Washington'ı ziyaret etmişti. Söz konusu silah onaylarının, bu ziyaretin ardından gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

WP'ye konuyla ilgili değerlendirme yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz, koşula bağlamak gibi bir politikamız yok." ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi’ndeki bazı Demokrat isimler, yönetimin bildirimde bulunmadan İsrail'e silah göndermesini eleştirirken, Biden yönetimi ise "İsrail'in kendini savunma hakkına" atıf yapıyor.