ABD Başkan Yardımcısı Harris’ten adaylık sinyali: Hizmet etmeye hazırım

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Wall Street Journal'a bir röportaj verdi.

Başkan Joe Biden hakkında devam eden yaş tartışmaları hatırlatılan Harris, kendisinin seçmeni ikna etmesi gerekip gerekmediği sorusuna, "Hizmet etmeye hazırım. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok." yanıtını verdi.

Harris, sahip olduğu liderlik kapasitesinin diğer insanlar tarafından da görüldüğünü öne sürdü.

BİDEN'IN YAŞ TARTIŞMASI

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgelere ilişkin raporunda hem soruşturmadaki iş birliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle suçlamada bulunmayacağını açıklamıştı.

Hur, raporunda, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi." cümlesine yer vermişti.