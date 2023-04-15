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ABD Başkanı Biden karşısında onu görünce gözyaşlarına hakim olamadı

ABD Başkanı Biden, İrlanda ziyaretinde sırasında oğlu Beau’nun son ayininin yapan rahiple karşılaşınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 16:37
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ABD Başkanı Biden karşısında onu görünce gözyaşlarına hakim olamadı

ABD Başkanı Biden karşısında onu görünce gözyaşlarına hakim olamadı
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ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey İrlanda'da 1998 yılında mezhepsel ve ayrılıkçı çatışmaları son erdiren Belfast Anlaşması'nın (Hayırlı Cuma Anlaşması) 25. yıldönümü dolayısıyla Kuzey İrlanda ve İrlanda'ya 4 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Biden, Ata toprağı İrlanda ziyareti sırasında dedesi Owen Finnegan'ın 1849'a kadar yaşadığı Carlingford Kalesini de ziyaret etti.

Biden, ziyaretinin son gününde Katolikler için sembolik bir öneme sahip olan Knock Mabedi'ne gitti.

Biden'a Knock'taki Katolik mabedini gezdiren Rahip Richard Gibbons, ABD Başkanı'nın kilisede oğlu Beau'nun son ayinini gerçekleştiren rahiple tesadüfen karşılaştıktan sonra gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

Gibbons BBC'ye verdiği demeçte, "Tesadüfe bakın ki, ABD'de oğluna son ayini gerçekleştiren kişi burada çalışıyor. Başkan Biden hemen onunla görüşmek istedi, gidip onu bulması için bir gizli servis ajanı gönderdi. Ağlıyordu, bu onu gerçekten etkiledi ve sonra dua ettik, bir mum yaktık ve o da bir iki dakika özel dua etti" diye konuştu.

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