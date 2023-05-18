ABD Başkanı Biden'dan borç limiti açıklaması

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında dün, Kongredeki 4 liderin katılımıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret ederek, herkesin toplantıya "iyi niyetle" gediğini düşündüğünü ifade etti.

ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu vurgulayan Biden, tüm liderlerin, ülkenin borçlarının ödeyememesi durumunda ortaya çıkacak sonuçların farkında olduğunu ve bu durumun Amerikan ekonomisi ve halkı için bir felaket olacağını belirtti.

Biden, borç limiti konusunda bir araya gelmekten başka alternatiflerinin olmadığını ve ülke için doğru olanı yapmaları gerektiğini kaydederek, süren müzakerelerin borçların ödenip ödenmemesiyle değil bütçenin ana hatlarıyla ilgili olduğunun altını çizdi.

Dün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmelerin yapılması için kıdemli personelleri görevlendirmek konusunda hemfikir olduklarını aktaran Biden, ekiplerin dün toplandıklarını, bugün yeniden bir araya geleceklerini bildirdi.

Biden, G7 Zirvesi'nde bulunduğu sırada ekibiyle sürekli iletişimde kalacağını söyleyerek, McCarthy ve diğer liderlerle de yakın temas halinde olacağına işaret etti.

Bir anlaşmaya varana kadar Kongre liderleriyle görüşmeleri sürdüreceklerine dikkati çeken Biden, pazar günü borç limiti konusunda basın toplantısı yapacağını ifade etti.

McCarthy, yaptığı açıklamada, pazar gününe kadar bir borç limiti anlaşmasının yapılabileceğini belirtti.

ÇİN LİDERİ İLE GÖRÜŞME

Biden, Ukrayna'ya verilen destek, iklim kriziyle mücadele ve küresel ekonominin güçlendirilmesi gibi konularda özellikle şu anda ABD'nin dünyadaki rolünün hayati önem taşıdığını söyledi.

Quad liderleriyle G7 Liderler Zirvesi marjında ayrı görüşmeler gerçekleştireceğini bildiren Biden, Avustralya ve Papua Yeni Gine ziyaretlerinin iptal olmasıyla Quad Zirvesi'nin iptali ve Pasifik Adaları liderleriyle görüşemeyecek olmasının Çin için bir kazanç mı olduğu sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesiyle ilgili bir soru üzerine Biden, yakın zamanda olsun ya da olmasın Çin lideriyle görüşeceğini belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile 10-11 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşmüştü.

Görüşme, Washington ile Pekin arasında, şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesi nedeniyle yaşanan kriz ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmesinden bu yana yapılan en üst düzey diplomatik temas olmuştu.

Son dönemde, Asya-Pasifik liderleriyle görüşmelerini sıklaştıran Biden, "Papua Yeni Gine'yi ziyaret edecek görevdeki ilk ABD başkanı" olacaktı.

Biden, basın toplantısının ardından Japonya'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı.(AA)