ABD Başkanı Biden’dan Hamas’a baskı çağrısı. Mısır ve Katar liderlerine mektup yazdı

Kaynak: AA
ABD Başkanı Biden’dan Hamas’a baskı çağrısı. Mısır ve Katar liderlerine mektup yazdı
ABD Başkanı Biden, Mısır ve Katar liderlerine ateşkes için Hamas’a baskı çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Biden’dan Hamas’a baskı çağrısı. Mısır ve Katar liderlerine mektup yazdı

ABD Başkanı Biden’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Al Sani’ye özel birer mektup gönderdiği belirtildi.

ABD medyasına konuşan yetkili, Biden’ın mektubunda Mısır ve Katar'a "ateşkes görüşmelerini hızlandırması için Hamas'a baskı yapmaları" çağrısında bulunduğunu aktardı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY
Mektupların Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'ün, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası konusunu ele almak üzere Kahire'de Katar, Mısır ve İsrailli üst düzey yetkililerle bir araya geleceği haberleriyle aynı döneme rastlaması dikkati çekti.

ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU
ABD Başkanı Biden, perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "Gazze'de acil ateşkes sağlanması" ve "İsrail'in bu konuda ateşkese yönelik adım atması" çağrısında bulunmuştu.

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