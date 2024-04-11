Bakan Tunç'tan Haniyyeh'e başsağlığı mesajı

Kaynak: DHA
Bakan Tunç'tan Haniyyeh'e başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze’de İsrail’in bombardımanı sonucu 3 oğlu ve 4 torunu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyyeh’e başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İşgalci İsrail'in hain saldırılarında 3 çocuğu ve torunları şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyyeh'e başsağlığı ve sabır diliyorum. 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuku yok sayarak Gazze'de soykırım yapan İsrail, yaptığı katliamların hesabını elbet bir gün verecektir. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararını uygulamayan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını yok sayan, soykırım suçunu tüm unsurları ile işlemekte ısrar eden İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar karşısında uluslararası sistemin harekete geçmesini engelleyenler, dillerinden insan haklarını düşürmeyen; ancak çocuk katili İsrail'e destek vermekten hiç geri durmayan devletler ve yöneticileri, Gazze'deki vahşetin ve işlenen insanlık suçunun ortakları olarak tarihin kara sayfasında yerlerini alacaklardır" ifadelerini kullandı.

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Bakan Tunç, İsrail’in terör örgütü gibi hareket ettiğini belirtti ve saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

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