22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ABD Başkanı Joe Biden iki hindiyi affetti

ABD Başkanı Joe Biden, Şükran Günü öncesinde Beyaz Sarat'da düzenlenen geleneksel törende Şükran Günü öncesi iki hindiyi affetti.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 13:09
Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ''Çikolata'' ve ''Cips'' isimli iki hindiyi affetti

ABD Başkanı Joe Biden iki hindiyi affetti
+
Aa
-

ABD Başkanı Joe Biden, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Çikolata" ve "Cips" isimli iki hindiyi affetti.

CNN’de yer alan habere göre, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle hindileri affeden Joe Biden, konuşmasında ara seçimlere de atıfta bulundu. 

Cumhuriyetçi Parti’nin ara seçimlerde beklediği “kırmızı dalga” sonucunu alamamasına atıfta bulunan Biden, 

"Bu Şükran Gününde masadaki tek kırmızı dalga Commander'ın (Biden’In köpeği) yaban mersini sosu olacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanları’nın Şükran Günü öncesi hindi affetme geleneğinin Abraham Lincoln döneminden geldiği söyleniyor. İddialar, Lincoln’un küçük oğlunun babasından Şükran Günü’nde bir hindiyi evde bakmak üzere saklamak istemesiyle geleceğin başladığını öne sürüyor.

Belgelenen ilk hindi affının 1963’te John F. Kennedy tarafından yapıldığı bilinse de bu olayın bir etkinlik hâline dönüşmesi 1989 yılında Başkan George H. W. Bush döneminde başladı. 

ABD'de her yıl kasımın son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
3
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
4
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
5
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
6
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
7
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿Avatar 2'nin yeni fragmanı yayınlandı
﻿Avatar 2'nin yeni fragmanı yayınlandı
﻿Avatar 2'nin yeni fragmanı yayınlandı
﻿Bunları yapanlar kalp damar hastalıklarıyla tanışmıyor
﻿Bunları yapanlar kalp damar hastalıklarıyla tanışmıyor
﻿Bunları yapanlar kalp damar hastalıklarıyla tanışmıyor
﻿DİSK’in Instagram hesabı kapatıldı
﻿DİSK’in Instagram hesabı kapatıldı
﻿DİSK’in Instagram hesabı kapatıldı
﻿Suudi Arabistan’dan kafa keserek idam
﻿Suudi Arabistan’dan kafa keserek idam
﻿Suudi Arabistan’dan kafa keserek idam
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.