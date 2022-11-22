ABD Başkanı Joe Biden iki hindiyi affetti

ABD Başkanı Joe Biden, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Çikolata" ve "Cips" isimli iki hindiyi affetti.

CNN’de yer alan habere göre, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle hindileri affeden Joe Biden, konuşmasında ara seçimlere de atıfta bulundu.

Cumhuriyetçi Parti’nin ara seçimlerde beklediği “kırmızı dalga” sonucunu alamamasına atıfta bulunan Biden,

"Bu Şükran Gününde masadaki tek kırmızı dalga Commander'ın (Biden’In köpeği) yaban mersini sosu olacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanları’nın Şükran Günü öncesi hindi affetme geleneğinin Abraham Lincoln döneminden geldiği söyleniyor. İddialar, Lincoln’un küçük oğlunun babasından Şükran Günü’nde bir hindiyi evde bakmak üzere saklamak istemesiyle geleceğin başladığını öne sürüyor.

Belgelenen ilk hindi affının 1963’te John F. Kennedy tarafından yapıldığı bilinse de bu olayın bir etkinlik hâline dönüşmesi 1989 yılında Başkan George H. W. Bush döneminde başladı.

ABD'de her yıl kasımın son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor.