ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında varılan esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına dair yaptığı açıklamada, "20 esir geri döndü. Ancak işimiz henüz bitmedi, ikinci aşama şimdi başlıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail ve Hamas arasında varılan esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Hamas ile konuştum bana silah bırakacaklarını söylediler" ifadelerini kullanarak, Hamas’ın silahsızlanmasının makul bir zaman diliminde ve hızlı bir şekilde olacağını belirtti.

Trump, Hamas’ın Gazze Şeridi’nden 20 İsrailli esiri serbest bıraktığını hatırlatarak, "20 esir geri döndü ve durumları gayet iyi. Büyük bir yük ortadan kalktı, ancak işimiz henüz bitmedi. Hayatını kaybeden esirler, söz verildiği gibi iade edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor" dedi.

CENAZELERİN ENKAZLARDAN ÇIKARILMASI ZAMAN ALACAK

Hamas dün sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4’ünün naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail’e teslim etmişti. Hamas, bu akşam saatlerinde ise 4 esirin daha naaşını İsrail’e teslim edeceğini açıklamıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Christian Cardon yaptığı açıklamada, İsrail'e teslim edilmesi beklenen cenazelerin Gazze Şeridi'ndeki enkazda bulunmasının "çok büyük bir zorluk" olduğunu belirtmiş, cenazelerin iadesinin bu nedenle zaman alacağını aktarmıştı.

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin eşbaşkanlığında Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla "Barış Zirvesi" düzenlenmişti.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra, Cumhurbaşkanı, kral ve başbakan düzeyinde 20'den fazla ülkenin liderinin katılmıştı.

Zirvede, Gazze'deki insani krizi sona erdirmeye yönelik ikinci aşama müzakereler ele alınmıştı.