ABD birinci bitirdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD, madalya sıralamasında birinci oldu.

40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

ABD ile aynı sayıda altın madalyayla ikinci olan Çin, 40'ı altın, 27'si gümüş, 24'ü bronz 91 madalyayla takip etti.

Japonya 20'si altın, 12'si gümüş, 13'ü de bronz 45 madalya ile 3., Avustralya, 18 altın, 19 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 53 madalyayla dördüncü sırada yer aldı.

3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalya alan Türkiye, 64. oldu.

Oyunların ardından ülkeler madalya sıralaması şu şekilde oluştu:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

ABD 40 44 42 126

Çin 40 27 24 91

Japonya 20 12 13 45

Avustralya 18 19 16 53

Fransa 16 26 22 64

Hollanda 15 7 12 34

Büyük Britanya 14 22 29 65

Güney Kore 13 9 10 32

İtalya 12 13 15 40

Almanya 12 13 8 33

Yeni Zelanda 10 7 3 20

Kanada 9 7 11 27

Özbekistan 8 2 3 13

Macaristan 6 7 6 19

İspanya 5 4 9 18

İsveç 4 4 3 11

Kenya 4 2 5 11

Norveç 4 1 3 8

İrlanda 4 3 7

Brezilya 3 7 10 20

İran 3 6 3 12

Ukrayna 3 5 4 12

Romanya 3 4 2 9

Gürcistan 3 3 1 7

Belçika 3 1 6 10

Bulgaristan 3 1 3 7

Sırbistan 3 1 1 5

Çekya 3 2 5

Danimarka 2 2 5 9

Azerbaycan 2 2 3 7

Hırvatistan 2 2 3 7

Küba 2 1 6 9

Bahreyn 2 1 1 4

Slovenya 2 1 3

Tayvan 2 5 7

Avusturya 2 3 5

Hong Kong 2 2 4

Filipinler 2 2 4

Cezayir 2 1 3

Endonezya 2 1 3

İsrail 1 5 1 7

Polonya 1 4 5 10

Kazakistan 1 3 3 7

Jamaika 1 3 2 6

Güney Afrika 1 3 2 6

Tayland 1 3 2 6

Etiyopya 1 3 4

İsviçre 1 2 5 8

Ekvador 1 2 2 5

Portekiz 1 2 1 4

Yunanistan 1 1 6 8

Arjantin 1 1 1 3

Mısır 1 1 1 3

Tunus 1 1 1 3

Botsvana 1 1 2

Şili 1 1 2

Saint Lucia 1 1 2

Uganda 1 1 2

Dominik Cumhuriyeti 1 2 3

Guatemala 1 1 2

Fas 1 1 2

Dominika 1 1

Pakistan 1 1

Türkiye 3 5 8

Meksika 3 2 5

Ermenistan 3 1 4

Kolombiya 3 1 4

Kırgızistan 2 4 6

Kuzey Kore 2 4 6

Litvanya 2 2 4

Hindistan 1 5 6

Moldova 1 3 4

Kosova 1 1 2

Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1 1

Fiji 1 1

Ürdün 1 1

Moğolistan 1 1

Panama 1 1

Tacikistan 3 3

Arnavutluk 2 2

Grenada 2 2

Malezya 2 2

Porto Riko 2 2

Fildişi Sahili 1 1

Yeşil Burun Adaları 1 1

Mülteci Olimpiyat Takımı 1 1

Peru 1 1

Katar 1 1

Singapur 1 1

Slovakya 1 1

Zambiya 1 1