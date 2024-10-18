ABD Borsa piyasaları dalgalı serediyor

Son günlerde borsa piyasalarında dikkat çekici hareketler gözlemleniyor. NASDAQ Endeksi, Netflix'in güçlü kazanç raporunun ardından %10,9 oranında değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti. SP500 ise Eylül ayındaki konut raporlarına rağmen 5880 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Dow Jones, American Express'in gelir beklentilerini karşılayamaması ile baskı altında kalmasına rağmen yükseliş gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, yatırımcıların piyasalar üzerindeki etkisini artırırken, yeni ekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte piyasalardaki volatilite artabilir. Ekonomik takvimdeki önemli olaylar, yatırım stratejilerinin şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor.

SP500’ÜN YÜKSELİŞİ

SP500, yatırımcıların olumlu beklentileri ile 5880 seviyesinin üzerinde bir tutunma çabası içinde. İnşaat izinlerinin Eylül ayında aylık bazda %2,9 oranında düştüğü, konut başlangıçlarının ise %0,5 azaldığı gözlemlendi. Bu veriler, analistlerin tahmininin altında kaldı. Ancak, piyasa katılımcıları hafta sonu öncesinde olumlu bir hava içinde, bu da birçok sektörün yükselmesine katkı sağladı. Temel malzeme hisseleri, altın tarihi zirveleri test ederken güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Enerji hisseleri ise doğal gaz ve petrol piyasalarındaki geri çekilmeler nedeniyle baskı altında kaldı. SP500, son geri çekilmenin ardından hızla toparlanarak 5870-5880 seviyesindeki en yakın direnç seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Bu çaba başarılı olursa, SP500 5900 seviyesine yönelmiş olacak.

NASDAQ’IN YÜKSELİŞİ

NASDAQ, Netflix’in %10,9 oranında değer kazanmasının ardından yükseliş gösteriyor. Şirket, gelir ve kazanç konusunda analist beklentilerini aşmayı başardı. Ayrıca, toplam aktif abone sayısı da analist tahminlerini geçti. Eğer NASDAQ, 20,500 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa, ek bir yükseliş ivmesi kazanarak 20,700-20,800 seviyelerindeki en yakın direnç seviyesine doğru ilerleyecektir. RSI göstergesi, ılımlı bir seviyede bulunduğundan, uygun katalizörler ortaya çıkarsa momentum kazanma potansiyeli oldukça yüksek.

DOW JONES’UN PERFORMANSI

Dow Jones, American Express hissesindeki düşüşe rağmen yükseliş kaydediyor. American Express, gelir konusunda analist beklentilerini karşılayamayarak %2,9 oranında değer kaybetti. Şirket, kazanç konusunda analist tahminlerini aşmayı başardı ancak bu durum hisseyi yukarı çekmek için yeterli olmadı. Eğer Dow Jones, 43,200 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa, 43,500 seviyesine doğru ilerleyecek. Destek tarafında ise 43,000 seviyesinin altına bir düşüş, Dow Jones’u 42,600-42,700 aralığında bulunan en yakın destek seviyesine doğru itecektir.