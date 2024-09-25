ABD borsalarında dalgalanma devam ediyor

ABD borsaları Çarşamba günü karışık bir performans sergiledi. Yatırımcılar, Federal Reserve’in faiz indirim yolunu değerlendirirken, Micron’un yapay zeka talebi hakkında bilgi verecek kazançlarını bekliyor. S&P 500 ve Dow Jones Endeksi sırasıyla %0.2 ve %0.7 düşerek önceki zirvelerinden geriledi. Chevron (-%2.4) ve Exxon Mobil (-%2) gibi enerji hisseleri en büyük kayıpları yaşadı. Ancak, Nvidia (+%2.2), Intel (+%3.2) ve AMD (+%2.3) gibi teknoloji hisseleri, olumlu yapay zeka talep sinyalleri sayesinde bazı güçler sundu ve Nasdaq’ın düz bir kapanış yapmasını sağladı. Fed’in son faiz indirimine rağmen yavaşlayan ekonomi konusundaki endişeler devam ediyor. Zayıf tüketici güveni verileri, yeni konut satışlarının düşmesiyle birlikte resesyon korkularını artırdı, ancak ipotek başvuruları yükseldi. Yatırımcılar şimdi, önümüzdeki GDP raporu ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon endeksi gibi önemli ekonomik verilere odaklanmış durumda.