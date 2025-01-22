ABD borsalarında hareketlilik

Mina Akcan
ABD borsalarında hareketlilik

ABD borsalarındaki vadeliler yükselişte. Netflix hisselerindeki %15'lik sıçrama ve Donald Trump’ın 500 milyar dolarlık yapay zeka altyapı yatırımı dikkat çekiyor. Şirket kazançlarının güçlü görünümüyle yatırımcılar iyimser bir havada. Piyasalardaki bu hareketlilik yakından takip ediliyor.

ABD borsa vadelileri Çarşamba günü yükselişle işlem gördü. S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0,4 artarken, Dow Jones 100 puan kazandı ve Nasdaq 100 %0,8 değer kazandı. Yatırımcılar, Donald Trump’ın açıkladığı son politika adımlarını değerlendirirken, şirket karları da mercek altındaydı.

Netflix, piyasa öncesi işlemlerde %15’lik dikkat çekici bir sıçrama yaşadı. Şirket, rekor düzeyde yeni abone kazanımı, beklentilerin üzerinde gelir ve kar bildirdi. Procter & Gamble %2,5 artış kaydederken, Johnson & Johnson (J&J) ise %0,4 yükseldi. Her iki şirket de gelir ve kar tahminlerini aştı. United Airlines, beklentilerin üzerinde gelir ve kar açıklamasının ardından piyasa açılışı öncesinde %4’e yakın yükseliş gösterdi. Abbott ise yatırımcı beklentilerini karşılayamayan sonuçlar nedeniyle %0,9 değer kaybetti.

Öte yandan, Donald Trump’ın duyurduğu 500 milyar dolarlık yapay zeka altyapı yatırımı piyasalarda büyük yankı uyandırdı. OpenAI, SoftBank ve Oracle, projeye başlangıç aşamasında toplam 100 milyar dolar yatıracak. Stargate adını taşıyan bu proje, önümüzdeki yıllarda toplamda 500 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Bu duyuru, yapay zeka sektörüne olan ilgiyi artırdı. Nvidia hisseleri %3,1 değer kazandı ve sektörün genelinde pozitif bir ivme görüldü.

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