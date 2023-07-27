ABD borsası 13 günlük yükseliş serisini sonlandırdı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Dow Jones endeksi, 1987’den bu yana en uzun kazanç serisi olan 13 günlük yükselişinin ardından yüzde 0,67 değer kaybetti. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de geriledi.

ABD Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 2,4 Büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı öncü verilere göre, ülke ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyüme kaydetti. Bu oran, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yüzde 2,6 ile beklentilerin altında artması da enflasyon baskılarının hafiflediğine işaret etti.

İşsizlik Maaşı Başvuruları 5 Ayın En Düşük Seviyesine İndi

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 221 bine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi. Bu veri, işgücü piyasasının toparlanmaya devam ettiğini gösterdi. Ayrıca, dayanıklı mal siparişleri, mal ticareti açığı ve bekleyen konut satışları endeksi de olumlu yönde sürpriz yaptı.

Fed Büyük Bankaların Sermaye Gerekliliklerini Artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankaların sermaye gerekliliklerinin artırılmasına yönelik teklifi onayladı. Bu teklifin büyük bankaların sermaye gerekliliklerinde toplamda yüzde 16’lık bir artışla sonuçlanacağı tahmin edildi. Bankaların yeni çerçeveye geçişe 1 Temmuz 2025’te başlayacakları ve 1 Temmuz 2028’den itibaren tam uyum sağlayacakları belirtildi.

Meta’nın Hisse Fiyatı Finansal Sonuçlara Olumlu Tepki Verdi

Şirketlerin finansal sonuçları da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etti. Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Meta’nın hisseleri, tahminlerden güçlü gelen finansal sonuçları sonrasında bugün de yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı. Meta’nın geliri yüzde 56 artarak 29 milyar dolara, net karı ise yüzde 101 artarak 10,4 milyar dolara yükseldi.