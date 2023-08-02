ABD borsası Fitch’in not indirimi sonrası düştü

ABD’de Fitch Ratings’in ülkenin kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya indirmesi, New York borsasında satış baskısı yarattı.

KAYNAK: AA
ABD borsası Fitch’in not indirimi sonrası düştü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Dow Jones endeksi 350 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,38, Nasdaq endeksi yüzde 2,17 değer kaybetti.

Fitch kararını gerekçelendirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin kredi notunu indirme kararını “gelecek üç yılda beklenen mali bozulma” ile “yönetişim erozyonu” olarak açıkladı. Fitch, ABD’nin borçlanma limitini artırma konusunda anlaşmaya varmamasının da not indiriminde etkili olduğunu belirtti.

ABD’den tepki geldi

Fitch’in not indirimi kararı ABD’de tepkiyle karşılandı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kararın anlaşılmasının güç olduğunu söyledi. Yellen, Fitch’in “hatalı” değerlendirmesinin güncelliğini yitirmiş verilere dayandığını savundu. ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan Chase’in Üst Yöneticisi Jamie Dimon da Fitch’in kararının önemli olmadığını vurguladı.

İstihdam verisi beklentileri aştı

ABD’de makroekonomik veri tarafında ise özel sektör istihdamı temmuzda 324 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Ancak yıllık ücret artışı yüzde 6,2 ile Kasım 2021’den bu yana en yavaş hızda gerçekleşti.

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