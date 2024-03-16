ABD burnumuzun dibine binlerce tank ve asker indirdi. Dev gemiden tankları indirdiler

Kaynak: DHA
ABD burnumuzun dibine binlerce tank ve asker indirdi. Dev gemiden tankları indirdiler
ABD’ye ait tanklar Yunanistan’ın Dedeağaç limanına geldi. Devasa yığınağın fotoğrafları ABD ordusunun resmi sitesinde yayımlandı.

Dokuz ay boyunca dönüşümlü konuşlandırılacak yeni birlikleri getiren dev gemiden, M1A2 Abrams tankları ve M2 Bradley zırhlı araçları indi. Yunan medyası haberi, Atina yönetiminin Dedeağaç'la gurur duyduğunu vurgulayarak limanın bir başarı hikayesi olduğunu aktardı.

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ABD, Türkiye ile Yunanistan arasında 2020 yazında patlak veren kriz, geride kalan dört yılda Ege Denizi'nin en kuzeyi ile en güneyindeki iki limanı ABD üssü haline getirmiş durumda. Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, krizin ilk aylarında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne uçak gemisi gönderirken, USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e açıldı.

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2020 yazından itibaren her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD'nin ilgisi, yalnızca Akdeniz'le sınırlı değil. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni içine alan ortak tatbikatlarda Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri yer aldı.

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Ege Denizi'nin kuzeyindeki Dedeağaç'ta ise birkaç yıl öncesine kadar neredeyse hiç kullanılmayan liman, ABD yığınağının merkezi haline geldi. Limanın Türkiye sınırına uzaklığı ise sadece 20 kilometre.

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ABD ORDUSU YENİDEN İNŞA ETTİ

ABD tankları ve zırhlı araçlarını taşıyan gemilerin bir bir demir atmasıyla dikkateleri üzerine çeken Dedeağaç, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros tarafından 'Kuzey'in Suda'sı olarak anılmaya başlandı.

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LEROY A. MENDONİCA LİMANA GELDİ

ABD ordusu resmi internet sitesinde Dedeağaç limanına yanaşan Leroy A. Mendonica adlı devasa nakliye gemisini ve getirilen silahların fotoğraflarını paylaştı.

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Geminin yükünü 3'üncü Zırhlı Tugay Muharebe Timi ve 4'üncü Piyade Tümeni'nin dokuz aylık dönüşümlü konuşlandırılması esnasında boşalttığını vurgulayan resmi site, Leroy A. Mendonica'nın limandaki diğer Amerikan birlikleri ve Yunan ortaklar tarafından karşılandığını ifade etti.

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Yeni gelen birliklerin dönüşümlü konuşlandırmada kritik bir rol oynayacağını kaydeden resmi site, askerlerin Avrupalı ortakları ve müttefikleriyle yakın eğitim aldığını belirtti.

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Dedeağaç'a yeni Amerikan sevkiyatında sayıları 100'ü geçen M1A2 Abrams tankları ve M2 Bradley zırhlı araçları özellikle dikkat çekti.

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