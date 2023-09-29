ABD bütçe krizi New York borsasını karıştırdı

Dow Jones endeksi yüzde 0,47 düşüşle 33.507,50 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 yükselişle 13.219,32 puana çıktı.

Fed’in enflasyon verisi beklentilerin altında kaldı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak kullandığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda ise endeks yüzde 3,9 ile piyasa beklentilerine uygun bir artış gösterdi. Fed yetkilileri, faiz oranlarının zirve seviyesinde veya zirveye yakın olduğunu ve enflasyonun yüzde 2 hedefine inmesi için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olacağını belirtti.

Tüketici güveni yükseldi

ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde yukarı yönlü revize edilerek 68,1 oldu. Endeks, ağustosta 65,3 seviyesindeydi. Tüketicilerin ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmeleri ve gelecek beklentileri iyileşti.