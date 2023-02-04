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  • ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti

ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABD büyükelçisine yönelik sözlerine yanıt veren Bakanlığı’nın bir sözcüsü, "ABD'nin Türkiye’yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı şeklinde her türlü ima yanlıştır" dedi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 04:44
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ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti. ABD'den Soylu'ya yanıt geldi

ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake için “Pis ellerini Türkiye’den çek” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi.

Amerika'nın Sesi Türkçe'nin Süleyman Soylu'nun açıklamasıyla ilgili sorusuna cevaben e-posta yoluyla yazılı bir açıklama yollayan sözcü, "Türkiye’nin uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD’nin güvenlik ortağı olduğunu" belirtti.

Sözcü, "ABD hükümetinin Türkiye’yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır. Türkiye uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD’nin güvenlik ortağıdır" ifadelerini kullandı.

"ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışındaki ABD vatandaşlarının emniyeti ve güvenliğinden daha önemli bir önceliği yoktur" diyen sözcü, şöyle devam etti:

"Yurt dışındaki ABD büyükelçilikleri ve konsoloslukları bölgede meydana gelen belirli olaylar ve değişikliklere ilişkin gerçek zamanlı olarak ABD vatandaşlarına bilgi vermek amacıyla uyarı yayınlarlar. Bu, ikili siyasi ya da ekonomik değerlendirmelere bakılmaksızın yapılır."

Süleyman Soylu, ABD'nin de aralarında bazı ülkelerin güvenlik tehdidi gerekçesiyle diplomatik temsilciliklerini geçici olarak kapatması hakkında, şunları söylemişti:

"Türkiye'ye gelen her Amerikan büyükelçisi, 'Ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, darbe yaptırırım' telaşı içerisindedir. Her Amerikan büyükelçisinin, 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye'ye nasıl zarar veririm' dertleri budur. Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum."

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