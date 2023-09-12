ABD, COVID-19'un varyantlarına yönelik güncellenmiş aşıları onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yaygın olarak dolaşımda olan varyantları hedef alacak şekilde formüle edilerek güncellenmiş mRNA COVID-19 aşılarına onay verdi.

KAYNAK: İHA
ABD, COVID-19'un varyantlarına yönelik güncellenmiş aşıları onayladı

FDA, Moderna ve Pfizer tarafından üretilen 2023-2024 için güncellenmiş COVID-19 aşılarının onaylanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, COVID-19'un etkilerinden daha iyi korunmak amacıyla onaylanan yeni mRNA aşılarının acil kullanımı için izin verildiği bildirildi.

Yeni aşıların COVID-19'un Omicron varyantının XBB.1.5 alt varyantına karşı etkili olduğu ifade edilen açıklamada, daha önce aşı olup olmadığına bakılmaksızın 5 yaş ve üzeri kişilerin herhangi bir COVID-19 aşısının son dozunun üzerinden en az 2 ay geçtikten sonra tek doz güncellenmiş mRNA COVID-19 aşısı almaya uygun olduğu belirtildi.

Açıklamada, güncellenmiş aşıyı olan kişilerin eski aşılarda görülen yan etkileri yaşayabileceği, bu aşıların halihazırda dolaşımda olan varyantlara karşı daha iyi koruma sağlamasının beklendiği ifade edildi.

"COVID AŞILARININ YILLIK OLARAK GÜNCELLENMESİ GEREKEBİLİR"

COVID-19 aşılarının bileşiminin mevsimsel grip aşısındaki gibi yıllık olarak güncellenmesi gerekebileceğine işaret edilen açıklamada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yetkililerin, aşının kimlere yapılıp yapılmaması gerektiğini tartışmak üzere yarın bir araya geleceği vurgulandı.

Yeni aşıların, CDC'nin onayının ardından kullanıma sürülmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) sağlık kuruluşu Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 2022'nin son iki haftasında XBB.1.5'in Avrupa'daki koronavirüsler arasında oranının yüzde 2,5 olduğunu, ABD'de ise mevcut varyantlardan yüzde 12 daha hızlı yayıldığını bildirmişti.

XBB.1.5 alt varyantı ilk kez Ekim 2022'de ABD'de tespit edilmişti.

Öne Çıkanlar
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı Yaşam
Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Fas’taki depremde can kaybı 2 bin 862’ye yükseldi Yaşam
Fas’taki depremde can kaybı 2 bin 862’ye yükseldi
Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayboldu Dünya
Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayboldu
“AKP ile ittifak olur mu” sorusuna İYİ Parti’den net yanıt: CHP ve AKP arasında görürsünüz ama... Siyaset
“AKP ile ittifak olur mu” sorusuna İYİ Parti’den net yanıt: CHP ve AKP arasında görürsünüz ama...
Müslüman adamlara hakkını helal etmedi!.. Yazarlar
Müslüman adamlara hakkını helal etmedi!..
O Mahallenin Halleri Yazarlar
O Mahallenin Halleri