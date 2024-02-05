ABD dergisi Türk ve İsrail ordusunu karşılaştırdı! 6 alanda büyük fark

Türkiye, bir savaş durumunda 98 havalimanı, bin 237 ticari liman ve 10 deniz terminali kullanabiliyor. Ayrıca kara gücü için 67 bin kilometrelik yol ağına sahip. İsrail ise 42 havalimanı, 45 ticari liman ve 5 terminalle yetiniyor. Yol ağı da 20 bin kilometreyle Türkiye’nin çok gerisinde.

Türk Donanması, dünya sıralamasında İsrail’e 28 basamak fark atıyor. Türk ordusunun 186 gemisi, 12 denizaltısı, 16 fırkateyni, 9 korveti, 34 devriye gemisi ve 11 mayın gemisi var. İsrail ordusunun ise 67 gemisi, 5 denizaltısı, 7 korveti ve 45 devriye gemisi var. İsrail’in mayın gemisi yok.

Türk ordusunun kara gücü, dünyada 10. sırada yer alıyor. Türk ordusunun 2 bin 231 tankı, 55 bin zırhlı aracı ve binlerce top ve füze sistemi var. İsrail ordusunun kara gücü ise dünyada 18. sırada. İsrail ordusunun bin 370 tankı, 43 bin zırhlı aracı ve yüzlerce top ve füze sistemi var.

FARK BÜYÜK

Türk ordusunun hava gücü, dünyada 9. sırada yer alıyor. Türk ordusunun bin 69 hava aracı var. Bunların 205’i savaş uçağı, 83’ü nakliye uçağı, 502’si helikopter ve 111’i savaş helikopteri. İsrail ordusunun hava gücü ise dünyada 19. sırada. İsrail ordusunun 612 hava aracı var. Bunların 241’i savaş uçağı, 146’sı helikopter ve 48’i savaş helikopteri.

Türkiye’nin 84 milyona yakın nüfusu var. Bir savaş durumunda 42 milyon insanı silah altına alabilir. Her yıl 1.4 milyon genç askere gitme çağına geliyor. Türkiye’de 355 bin aktif asker ve 378 bin 700 yedek asker var. İsrail’in ise 3 milyon nüfusu var. Bir savaş durumunda 3 milyon insanı silah altına alabilir. İsrail’de 170 bin aktif asker ve 465 bin yedek asker var.