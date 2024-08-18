ABD Dışişleri Bakanı Blinken 7 Ekim’den bu yana 9’uncu kez İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 317 gündür sürerken, Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar ise devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkese yönelik diplomatik temaslarını sürdürmek amacıyla İsrail’in başkenti Tel Aviv’e bir ziyaret daha gerçekleştirdi.

7 Ekim'den bu yana 9’uncu kez İsrail’e gelen Blinken’ın yarın yerel saatle 11.00’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Blinken'ın ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşme yapması öngörülüyor.

Blinken, İsrail ziyaretini tamamlanmasının ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçerek burada temaslarını sürdürecek.