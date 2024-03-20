ABD Dışişleri Bakanı Blinken Arap Bakanlarla bir araya gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 6. kez Orta Doğu ziyaretini gerçekleştirecek. Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gelen Blinken, temaslarına başlarken, Mısır Dışişleri Bakanlığı, Blinken’ın Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile yarın Mısır’ın başkenti Kahire’de görüşeceğini bildirdi.

Cuma günü İsrail'e geçmesi beklenen Blinken’in, İsrail medyasının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Orta Doğu turuna İsrail'i de ekledi.