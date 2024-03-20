ABD Dışişleri Bakanı Blinken Arap Bakanlarla bir araya gelecek

Kaynak: İHA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Arap Bakanlarla bir araya gelecek
Mısır Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile yarın Mısır’ın başkenti Kahire’de görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 6. kez Orta Doğu ziyaretini gerçekleştirecek. Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gelen Blinken, temaslarına başlarken, Mısır Dışişleri Bakanlığı, Blinken’ın Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile yarın Mısır’ın başkenti Kahire’de görüşeceğini bildirdi.

20210127000066-0.jpg

Cuma günü İsrail'e geçmesi beklenen Blinken’in, İsrail medyasının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Orta Doğu turuna İsrail'i de ekledi.

Son Haberler
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli çağrısı. ‘Haftaya pazartesi meclisi açalım’ Gündem
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli çağrısı. ‘Haftaya pazartesi meclisi açalım’
Hatay'da tır ile kamyon çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Yerel Haberler
Hatay'da tır ile kamyon çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Aksaray'da bataryası patlayan tablet alev alev yandı Gündem
Aksaray'da bataryası patlayan tablet alev alev yandı
AKP'li adayın kızına adres teslim kadro. Psikolog kadrosundan girip veznedar olmuş Gündem
AKP'li adayın kızına adres teslim kadro. Psikolog kadrosundan girip veznedar olmuş
Fuhuş için kullandıkları şifre çözüldü. 4 şüpheli yakalandı Yerel Haberler
Fuhuş için kullandıkları şifre çözüldü. 4 şüpheli yakalandı
Sakarya'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Sakarya'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı
Ziraat darbe yedi Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Spor
Ziraat darbe yedi Şampiyonlar Ligi'ne veda etti