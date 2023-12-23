ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve İsrail Savunma Bakanı Gallant görüştü

Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve İsrail Savunma Bakanı Gallant görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant ile Gazze'deki durum hakkında telefonda görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Blinken ile Gallant, yapılan telefon görüşmesinde Gazze'deki esirleri ve Filistinlilerin insani yardıma ihtiyacını ele aldı.

Blinken ve Gallant, kalan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamaya ve Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardımların artırılmasına yönelik "aktif çabaları" da görüştü.

Blinken, Batı Şeria ve Lübnan da dahil olmak üzere çatışmanın ve gerilimin artmasını engellemek için "tedbirler alınmasının" öneminin altını çizdi.

İsrail'in sivil zayiattan kaçınmak için "gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini" bir kez daha tekrarlayan Blinken, ABD'nin gelecekte bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi için "somut adımları teşvik etmeye bağlılığı" vurguladı.

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