ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

Kaynak: Haber Merkezi
ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

ABD ekonomisi birinci çeyrekte harcamalar ve enflasyonun düşmesiyle daha sınırlı bir hızda büyüme kaydetti.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun yayınladığı rakamlar kapsamında, gayri safi yurt içi hasıla 2024’ün ilk üç ayında yıllık bazda yüzde 1,3 artışla önceki yüzde 1,6'lık tahminin altında geldi.

Diğer yandan, ekonominin ana büyüme motoru olan kişisel harcamalar önceki tahmin olan yüzde 2,5'e oranla yüzde 2,0 artış gösterdi.

Piyasanın beklentisi ekonomistlerin medyan tahminine kıyasla GSYİH’nin yüzde 1,3 büyümesi ve tüketici harcamalarının ise yüzde 2,2 artması öngörülüyordu.

Enflasyon cephesinde, Fed'in tercih ettiği ölçü olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artışla ilk tahminin biraz altında oldu. Gıda ve enerji hariç çekirdek PCE göstergesi önceki tahmindeki yüzde 3,7'ye oranla yüzde 3,6 artış gösterdi.

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