ABD ekonomisinde soğuma devam ediyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği çekirdek enflasyon ölçümü ve hane halkı harcamaları, Ağustos ayında hafif bir artış gösterdi. Ekonominin soğuma eğiliminde olduğu verilerle bir kez daha vurgulandı.

Economic Analysis'in verilerine göre, gıda ve enerji gibi oynak kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) Temmuz'a göre %0,1 arttı. Üç aylık yıllıklandırılmış bazda ise %2,1 artarak Fed'in hedefiyle uyumlu seyretti. Aynı dönemde, enflasyona göre ayarlanmış harcamalar %0,1 arttı. Kişisel gelirler nominal olarak %0,2 artarken, tasarruf oranı %4,8'e geriledi.

Bu verilerin ardından Hazine tahvil getirileri ve dolar değer kaybetti. Yatırımcılar, Fed’in önümüzdeki aylarda faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor. Ancak Kasım ayında küçük bir indirim mi, yoksa büyük bir adım mı atılacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Ekonomist Kathy Bostjancic, "Tüketici enflasyonundaki hafif artış, Fed'in sıkı para politikasında gevşeme yönünde ilerlemesi için güçlü bir neden" dedi. Ağustos'taki %0,1'lik sınırlı harcama artışı ise tüketicilerin daha tutumlu hale geldiğini gösteriyor.

Ağustos verileri, mal ve hizmet fiyatlarında genel bir soğuma eğilimini yansıtırken, harcamalar ekonominin bu yıl yavaşladığını işaret ediyor. Veriler, ayrıca Fed'in %2 enflasyon hedefine 2024 başında ulaşılabileceği tahminlerini güçlendiriyor.