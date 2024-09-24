ABD endeksleri yükselişe geçti

Kaynak: Haber Merkezi
ABD endeksleri yükselişe geçti

ABD Hisse Senedi Vadeli İşlemleri S&P 500 ve Dow Jones'un rekor kapanışlarının ardından yükseldi.

ABD hisse senedi vadeli işlemleri Salı günü yükseldi ve S&P 500 ve Dow Jones Sanayi Ortalaması'nın yeni rekor seviyelere ulaştığı önceki seanstan elde edilen kazanımları sürdürdü. Bu, Federal Rezerv'in %0,50 oranındaki faiz indirimiyle teşvik edilen geçen haftaki yükselişin ardından geldi ve federal fon oranını %4,75'ten %5'e getirdi.

Bespoke Investment Group'tan Paul Hickey'e göre, faiz indirimi kamu hizmetleri ve finans gibi faize duyarlı sektörleri destekledi ve S&P 500'de Temmuz ayındaki iki sektöre kıyasla dört sektör daha iyi performans gösterdi. Hickey, piyasa liderliğinin megacap hisselerinden daha geniş sektörlere kaydığını vurguladı.

12:42 GMT itibariyle Dow vadeli işlemleri 42545.00 seviyesinden işlem görüyor, 44.00 veya +0.10% artış var. S&P 500 Endeksi vadeli işlemleri 5780.25 seviyesinde, 3.50 veya +0.06% artış var ve Nasdaq vadeli işlemleri 20106 seviyesinde, 26 veya +0.13% artış var.

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