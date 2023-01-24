ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde bulundu

Pence'in avukatı Greg Jacob'un, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi (NARA) yetkilisi Kate Dillon McClure'e yazdığı mektupta, 2017-2021 yıllarında eski Başkan Donald Trump döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Pence'in, Indiana'daki evinde yapılan aramada "az sayıda" gizli belgenin bulunduğunu aktardı.

Jacob, ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde ve ofisinde gizli belgelerin çıkmasının ardından Pence'in de ihtiyaten 16 Ocak'ta evini incelemesi için bir avukat tuttuğu bilgisini paylaştı.

Avukatın potansiyel olarak "hassas ve gizli" bilgiler içeren az sayıda belge bulduğunu aktaran Jacob, avukatın bu belgelerin içeriğine bakmayarak derhal Ulusal Arşivlerle iletişime geçildiğini belirtti.

"Gizli" ibareli belgelerin başkan yardımcılığının son döneminde "yanlışlıkla kutulara konarak" Pence'in kişisel evine götürülmüş olabileceği bilgisini paylaşan Jacob, eski başkan yardımcısının evindeki bu belgelerin varlığından habersiz olduğunu kaydetti.

Jacob, Pence'in gizli belgelerin korunmasına yüksek önem atfettiğini, bu kapsamda Ulusal Arşivler ile işbirliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.

KONUTUNUN GARAJINDA VE DEPOSUNDA BULUNDU

Trump’ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada gizli belgeler bulunmuş ve Trump hakkında soruşturma açılmıştı.

2 Kasım 2022’de ise Başkan Biden'ın, Pensilvanya Üniversitesi'nin Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'nde fahri profesör olarak görev yaptığı sırada başkent Washington DC’de kullandığı ofisinde, 20 Aralık 2022’te ve 12 Ocak’ta Delaware eyaletinde yer alan Wilmington’daki konutunun garajında ve deposunda Başkan Yardımcılığı döneminden kalma “gizli belgeler” bulunmuştu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Biden’ın ofisinde ve konutunda bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için özel savcı Robert Hur'ün atandığını duyurmuştu.

ABD’de Başkanlık Kayıtları Yasası uyarınca, bir yönetim sona erdiğinde Beyaz Saray kayıtlarının Ulusal Arşivlere gitmesi gerekiyor. Bu tür dosyaların güvenli bir şekilde saklanması gerektiği yönünde düzenlemeler bulunuyor. (AA)