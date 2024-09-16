ABD faiz kararı öncesinde petrol fiyatları yükseldi

Kasım ayı Brent ham petrol vadeli işlemleri 1315 GMT itibarıyla 1,40 dolar veya %1,96 artışla varil başına 73,01 dolara çıktı. Ekim ayı ABD ham petrol vadeli işlemleri 1,60 dolar veya %2,33 artışla 70,25 dolara çıktı.

Phillip Nova analisti Priyanka Sachdeva, Fed'in Çarşamba günü faiz oranı kararını açıklayana kadar piyasanın temkinli kalmaya devam edeceğini, Meksika Körfezi'ndeki kapasitenin bir kısmının kapalı kalması nedeniyle arz endişelerinin fiyatları hala desteklediğini söyledi.

CME FedWatch'ın gösterdiği gibi, tüccarlar giderek daha fazla Fed'in 25 baz puanlık (bps) faiz indirimine değil, 50 baz puanlık (bps) bir faiz indirimine bahis oynuyor, Fed fon vadeli işlemlerini takip eden araç.

Düşük faiz oranları genellikle borçlanma maliyetini azaltır, bu da ekonomik faaliyeti canlandırabilir ve petrole olan talebi yükseltebilir.

Ancak OANDA analisti Kelvin Wong, 50 baz puanlık bir indirimin aynı zamanda ABD ekonomisinde zayıflığa işaret edebileceğini ve bunun da petrol talebine ilişkin endişeleri artırabileceğini söyledi.

Saxo Bank analisti Ole Hansen ise Fed toplantısı öncesinde hareketliliğin düşük seyretmesinin muhtemel olduğunu belirterek, toplantı sonucunun "25 ile 50 baz puan arasında yazı tura atmaya benzediğini" söyledi.

Francine Kasırgası'nın ardından Meksika Körfezi'ndeki ham petrol üretiminin yaklaşık beşte biri ve doğal gaz üretiminin yüzde 28'i çevrimdışı kaldı.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, hafta sonu açıklanan zayıf Çin ekonomik verilerinin piyasa duyarlılığını olumsuz etkilediğini, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde uzun süreli düşük büyüme görünümünün petrol talebine ilişkin şüpheleri artırdığını söyledi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de sanayi üretimi Ağustos ayında beş ayın en düşük seviyesine gerilerken, perakende satışlar ve yeni konut fiyatlarındaki düşüş daha da arttı.

Petrol rafinerilerinin üretimi de zayıf yakıt talebi ve ihracat marjlarının üretimi sınırlamasıyla beşinci ayda da düşüş yaşadı.

Brent ve WTI geçen hafta yaklaşık %1 değer kazandılar ancak bu ayın başında talep endişelerinin de etkisiyle yaşanan fiyat düşüşünün ardından sırasıyla varil başına 78,88 dolar ve 75,43 dolar olan Ağustos ortalamalarının oldukça altında kaldılar.