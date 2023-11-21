ABD: Gazze'de hastaneler ve personeli daha fazla riske atılmamalı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de hastaneler ve sağlık personelinin daha fazla riske atılmaması gerektiğini söyledi.

KAYNAK: AA
ABD: Gazze'de hastaneler ve personeli daha fazla riske atılmamalı

Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi çevresinde artan saldırılarıyla ilgili Kirby, "Bu konuda çok açık olduk. Orada hastalarımız var, sağlık personelimiz var, hayatları tam anlamıyla risk altında olan masum insanlar var. Şu anda olduklarından daha fazla riske atılmamalılar." dedi.

Sağlık sorunları nedeniyle hastanede mahsur kalan sivillerin varlığına dikkat çeken John Kirby, "Bu yüzden hastanelerde çatışma görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, "Hamas'ın söz konusu hastaneyi (Endonezya Hastanesi) ne ölçüde kullanıp kullanmadığı konusunda spesifik bir istihbarata sahip değilim." diye konuştu.

İSRAİL'İ SAVUNDU

Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Haaretz gazetesinin 7 Ekim'de Nova Müzik Festivali'nde ölenlerle ilgili iddiasına ilişkin İsrail'i savundu.

Kirby, festivalde çok sayıda kişinin İsrail'in açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği iddiasının yer aldığı gazete haberinin "doğru olmadığını" ileri sürdü.

Herhangi bir kanıt sunmayan John Kirby, "Açıkçası doğru değil. Bir müzik festivaline kitlesel şekilde yamaç paraşütüyle iniş yapıldı. Yani İsrail'in bunda hiçbir katkısı yoktur." ifadelerine yer verdi.

HAARETZ'İN HABERİ

Haaretz gazetesi, İsrailli güvenlik yetkililerinin, Hamas'ın Gazze'den 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı güvenlik değerlendirmesiyle ilgili bilgi vermişti.

Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtilmişti.

Habere göre, polis soruşturmasında, festivale katılanların çoğunun ilk silah sesi duyulmadan yarım saat önce partinin durdurulmasına karar verildiği için kaçmayı başardığı yer almıştı.

Haaretz haberinde, soruşturmanın aynı zamanda bir İsrail savaş helikopterinin Hamas üyelerine ateş açarken sivilleri de vurduğunu ortaya çıkardığını iddia ederek şu ifadelere yer verilmişti:

"Bir polis kaynağına göre, soruşturma aynı zamanda olay yerine gelen ve görünüşte oradaki teröristlere ateş açan İsrail ordusuna ait bir savaş helikopterinin de bazı festival katılımcılarını vurduğunu gösteriyor. Polise göre festivalde 364 kişi öldürüldü."

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